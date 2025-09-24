Погода
"Реал Мадрид" разгромил "Леванте"

Самуэль Деди Ирие
В матче 6-го тура Ла Лиги "Реал Мадрид" одержал шестую победу подряд, обыграв "Леванте" со счётом 4:1. Килиан Мбаппе оформили дубль, а Винисиус Жуниор забил эффектный гол с тривелой.

"Мадрид" доминировал на поле, заставив вратаря "Леванте" Мэтью Райана совершить несколько удачных сейвов. Открыл счёт Винисиус, затем Франко Мастантуоно удвоил преимущество. "Леванте" отыграл гол благодаря рикошету, но Мбаппе реализовал пенальти на 60-й минуте и вскоре оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.

С победой "Реал Мадрид" продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге и готовится к предстоящему мадридскому дерби.

Лучшие игроки "Реала":

Килиан Мбаппе – 8/10 (два гола)

Винисиус Жуниор – 7/10 (гол)

Франко Мастантуоно – 7/10 (гол)

Тибо Куртуа – 7/10 (несколько сейвов)


футбол
