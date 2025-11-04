Погода
МВД задержало Алмазбека Исманкулова по делу о коррупции

Следственной службой МВД расследуется уголовное дело в отношении директора госпиталя "Микрохирургия глаза" Алмазбека Исманкулова и ряда должностных лиц Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, Министерства здравоохранения и Министерства образования Кыргызской Республики. Дело возбуждено по факту коррупционных схем, связанных с незаконным получением и присвоением медицинского оборудования, поставленного в Кыргызстан в рамках иностранных технических кредитов.

В 1997 году Кыргызским государственным национальным университетом имени Ж. Баласагына для развития медицинского образования было создано ОсОО "Медицинский центр КГНУ "ИнтерГоспиталь"", директором которого назначен А. Исманкулов.

В 1998 году между корейской компанией "Медисон Ко. ЛТД" и проректором КГНУ А. Исманкуловым был заключён контракт на поставку медицинского оборудования в Кыргызскую Республику.

Впоследствии, по коррупционной схеме, через фиктивное собрание учредителей "ИнтерГоспиталь" государственная доля университета была выведена в частную собственность.

В период 1999–2000 годов в страну поступило медицинское оборудование на общую сумму более 9 миллионов долларов США. Однако, по разработанной Исманкуловым схеме, при содействии отдельных должностных лиц КГНУ, Министерства здравоохранения, Министерства образования и других ведомств, оборудование было незаконно распределено и передано в частные медицинские клиники, принадлежащие Исманкулову. При этом кредит, взятый на закупку указанного оборудования, до настоящего времени не погашен, и обязательства по его выплате, на основании решения суда, несёт государство. В пересчёте на 2025 год сумма долга составляет 31 миллион долларов США.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ГУУР МВД КР, Исманкулов был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 336 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении Исманкулова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия направленные на установление всех лиц, причастных к данному факту.


