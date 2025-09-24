Владелец строикомпании "Береке" подозревается в мошенничестве

По факту мошенничества в особо крупном размере задержан директор строительной компании "Береке" и экс-депутат Жогорку Кенеша КР от партии "Кыргызстан" С.У.Ч., сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что 4 апреля 2019 года между задержанным и А.А. был заключён договор долевого участия о строительстве многоэтажного жилого дома. В рамках указанного соглашения А.А. предоставил под нужды строительства земельный участок площадью 45 соток на территории города Ош.

В соответствии с условиями договора строительная компания обязалась по завершении строительства передать А.А. 2 тыс. 750 кв. м от общей площади возводимого многоэтажного жилого дома. Однако строительной компании "Береке", используя своё влияние, не исполнил договорные обязательства, а также неправомерно оформил указанный земельный участок на свою компанию.

По результатам проведённых следственных действий С.У.Ч. предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Под инициалы С.У.Ч. подходит Садиков Улугбек.