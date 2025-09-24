"Я лично проконтролирую". Ташиев жестко высказался о коррупции на границе

ГКНБ КР сообщил о разоблачении крупной коррупционной схемы, действовавшей на пункте пропуска "Чалдовар-автодорожный". По итогам спецоперации задержаны десятки чиновников и сотрудников различных ведомств, а также предприниматели, замешанные в организации контрабанды.

На совещании, прошедшем 24 сентября под председательством главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, было озвучено, что в схему вовлекались представители налоговой службы, пограничники, специалисты фитосанитарной инспекции и сотрудники весогабаритного контроля при Минтрансе. По данным следствия, они вступили в сговор с так называемыми "толкачами" - посредниками, обеспечивавшими ввоз товаров из стран ЕАЭС по поддельным документам с заниженными объемами и стоимостью грузов.

Для легализации незаконного импорта использовались фирмы "ТД Жорго" и "Радиант". Через эти компании оформлялись фиктивные товаросопроводительные бумаги, а взятки распределялись между чиновниками. Деньги передавались как наличными, так и через электронные кошельки. Расследование показало, что с владельцев большегрузов взимали от 1,5 до 2 тысяч долларов США за беспрепятственный проход через границу, а между госслужащими делились суммы в пределах 5–7 тысяч сомов.

По информации спецслужб, ежедневно с одного КПП "Чалдовар" незаконным путем собиралось около 80 тысяч сомов. В результате действия схемы бюджету был нанесен ущерб в крупных масштабах.

Еще 18 сентября двое участников схемы были задержаны с доказательствами регулярной передачи денег сотрудникам госорганов. На сегодняшний день в деле фигурируют более двадцати госслужащих: налоговики, пограничники, фитосанитарные инспекторы и сотрудники Минтранса.

Выступая на совещании, Камчыбек Ташиев заявил о необходимости немедленного увольнения всех причастных, ареста их имущества и проведения обысков. По его словам, виновные будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание вплоть до лишения свободы.

Особое внимание Ташиев уделил Министерству транспорта и коммуникаций КР. Он подчеркнул, что в его адрес поступают жалобы от подрядчиков о возможных коррупционных поборах. В случае подтверждения этих сведений, глава ГКНБ пообещал лично добиться ареста министра транспорта Абсаттара Сыргабаева.

"Не дай бог информация подтвердится, я тебя посажу. И мне все равно, кто ты. Пусть это станет уроком для остальных руководителей", - жестко предупредил Ташиев министра.

Кроме того, глава ГКНБ сообщил о поступающих сигналах о схожих коррупционных практиках на других пограничных постах Чуйской области - "Ак-Жол" и "Ак-Тилек". Ведомство намерено провести масштабные проверки и пресечь подобные схемы по всей сети КПП.

Ожидается, что по мере продвижения расследования число фигурантов может увеличиться. Спецслужбы подчеркивают, что борьба с коррупцией в этой сфере будет жесткой, а операции нацелены не только на наказание виновных, но и на создание действенного барьера для подобных нарушений в будущем.