Наука объединяет тюркский и славянский мир через форум в Барнауле

IV Международный алтаистический форум "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая" собрал в Барнауле исследователей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. Формально это была академическая площадка, но по сути форум стал разговором о будущем культурной и политической архитектуры региона.

"Мы были, есть и будем"

Особое внимание участников привлекла презентация второго тома проекта "Летопись тюркской цивилизации", где собраны исследования по истории, этнологии, культуре и эпосу. Для многих это издание стало символом того, как совместная работа разных школ может выстраивать общий нарратив.Подробнее об акцентах форума - в материале KZ24.News.

Профессор Кыргызско-Российского Славянского университета Талантаалы Бакчиев в беседе с "KZ24.News" прямо назвал науку "практическим инструментом доверия". "Мы были, есть и будем - и это про общее пространство, где эпос, история и язык работают на понимание друг друга", - сказал он. По его словам, молодежные наборы на профильные программы и совместные публикации демонстрируют: тюркология перестала быть делом узкого круга специалистов и превращается в площадку для диалога со славянскими научными школами.

Молодёжь выходит на первый план

О том, что интерес к тюркологии растёт именно среди студентов, рассказала профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва Нурила Шаймердинова. В этом году университет впервые открыл три группы по этому направлению - около пятидесяти студентов, включая одну полностью русскоязычную. В Астану приехали абитуриенты из России, и этот факт показателен: дисциплина становится полем для трансграничного образовательного сотрудничества.

Для Казахстана, где государство поддерживает исследования в области тюркологии, это не просто кадровый вопрос. Молодые специалисты формируют новое поколение "культурных дипломатов", которое в перспективе будет определять гуманитарную повестку региона.

Форум как зеркало региональных процессов

Барнаульская встреча показала, что разговор о славяно-тюркском мире перестал быть исключительно академическим. На фоне глобальной турбулентности именно гуманитарные проекты дают странам Центральной Азии возможность укреплять доверие и выстраивать долгосрочные альянсы.

В этом смысле наука выступает не только средством сохранения культурной памяти, но и элементом стратегической политики. Большой Алтай становится площадкой, где формируется общий язык сотрудничества - от университетских аудиторий до международных экспертных центров.