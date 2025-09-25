Погода
Кыргызстан вышел на Кубок Азии по футзалу, обыграв Узбекистан

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по футзалу оформила путёвку на Кубок Азии 2026 года. В заключительном матче отборочного турнира, который прошёл в Бишкеке, кыргызстанцы одержали победу над сборной Узбекистана со счётом 3:2. Голы забили Максат Алимов, Самат Джанат уулу и Кайрат Кубанычов.

По итогам квалификации Кыргызстан набрал максимальные 9 очков из 9 возможных и занял первое место в своей группе. Ранее команда обыграла Восточный Тимор (9:1) и Палестину (2:1).

Финальный турнир Кубка Азии по футзалу состоится в Индонезии с 27 января по 7 февраля 2026 года.


Теги:
Узбекистан, футзал, Кыргызстан
