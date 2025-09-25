Кыргызстан отправился на III Игры государств СНГ

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызстана Айбек Абдымомунов встретился со спортсменами, которые представят страну на третьих Играх государств СНГ в Азербайджане, сообщает sport.gov.kg.

Абдымомунов пожелал спортсменам успехов и вручил государственный флаг капитану национальной сборной Нуркамилу Асылбекову.

Игры пройдут с 28 сентября по 8 октября в городах Гянджа, Гёйгёль, Мингечаур, Габала, Шеки, Евлах и Ханкенди. Программа соревнований включает самбо, таэквондо, футбол, чован, бокс, стрельбу из лука, пулевую стрельбу, волейбол, вольную и греко-римскую борьбу, женскую борьбу, греблю на байдарках и каноэ, баскетбол 3x3, каратэ и художественную гимнастику.