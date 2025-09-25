О! оплатит ваш старт в IT – успейте подать на стажировку Data engineering

Мобильный оператор О! открывает набор на оплачиваемую стажировку по направлению Data engineering. Это уникальная возможность для студентов и выпускников погрузиться в работу с большими данными и получить практический опыт в ведущей телекоммуникационной и финтех-компании страны.

Практика по направлению Data engineer в О! – это не только опыт и новые знания, но и реальная оплата труда. Стажёры будут получать 15 000 сомов в месяц – этой суммы хватит не только на ежедневные кофе и печеньки, но и на поездки на такси.

Мобильный оператор О! инвестирует в будущее страны, поддерживая молодёжь через оплачиваемые стажировки. Компания создаёт условия для подготовки будущих специалистов, обеспечивая им возможность получать практические знания и финансовую поддержку.

Почему Data engineering – это круто и перспективно?

Сегодня данные называют "новой нефтью". Их объём растёт с каждым днём, а бизнесу нужны специалисты, которые умеют собирать, хранить, структурировать и превращать информацию в реальную пользу. Data engineer – это человек, который строит "мосты" между сырыми данными и аналитикой, обеспечивает работу систем машинного обучения и помогает компаниям принимать решения на основе фактов. Это одна из самых востребованных профессий будущего, открывающая двери в мир высоких технологий и больших проектов.

Длительность практики: 2 месяца по 25 часов в неделю, гибкий график; Старт 20 октября 2025 года; По итогам практики для лучших кандидатов предусмотрена перспектива трудоустройства и приоритет при найме на открытые вакансии компании.

Как подать заявку:

– заполнить анкету, которую можно скачать в Телеграм-канале: t.me/nurtelecom_td;

– отправить её на почту tech_team@nurtelecom.kg до 10 октября 2025 года;

– ожидать приглашение на собеседование.

Не упустите возможность стать частью крутой команды и начать карьеру в сфере обработки и анализа данных.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016