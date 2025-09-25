Назначена дата досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября. Об этом заявил торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу.

"Мы сделаем все возможное, чтобы голосование прошло открыто и честно. Ходят слухи, что некоторые депутаты получили благословение от президента, генерала или спикера. Хочу подчеркнуть, что благословение дает только народ", - отметил он.

По словам спикера, до формирования нового созыва парламент продолжит выполнять свои полномочия. В случае чрезвычайных обстоятельств возможно проведение внеочередного заседания.