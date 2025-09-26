Погода
За загрязнение воздуха в Бишкеке оштрафовали водителей на 45,5 тысячи сомов

Инспекторы Регионального управления по городу Бишкек и Аламудунскому району Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов совместно с сотрудниками Управления патрульной милиции провели очередной рейд в рамках экологической акции "Чистый воздух".

По итогам проверки:

составлено 4 протокола по статье 234 Кодекса КР о правонарушениях;

сумма наложенных штрафов составила 45 500 сомов.

Кроме того, с водителями проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения экологических норм и бережного отношения к атмосферному воздуху.

Служба экологического и технического надзора напоминает: регулярная проверка технического состояния автомобиля и соблюдение требований по охране окружающей среды - обязанность каждого водителя.


