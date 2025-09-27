Погода
Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС

- Самуэль Деди Ирие
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вышел в единоличные лидеры списка лучших бомбардиров североамериканской футбольной лиги МЛС, сообщает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.

На счету 38-летнего форварда уже 24 гола в текущем сезоне. Ближайший преследователь - габонец Дени Буанга из "Лос-Анджелеса" (22 мяча). Третью позицию занимает англичанин Сэм Сарридж, выступающий за "Нэшвилл", - 21 гол.

В матче против "Нью-Йорк Сити", завершившемся победой "Интер Майами" со счётом 4:0, Месси оформил дубль и отметился результативной передачей.

Напомним, Месси присоединился к "Интер Майами" летом 2023 года в статусе свободного агента. За это время он провёл 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 голов и сделал 32 ассиста.


