Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.37 - 102.37

Американо-узбекистанское сотрудничество: дьявол кроется в деталях

175  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудничество между Узбекистаном и Соединенными Штатами развивается по различным направлениям, от сельского хозяйства до высоких технологий. Две недавние истории - о закупке хлопка и самолетов - наглядно демонстрируют логику этого партнерства и его специфические черты. "ВЭС 24" провел небольшой анализ.

Хлопок: импорт во имя экспорта

Политика Узбекистана в хлопковой отрасли претерпевает изменения, демонстрируя прагматичный подход. Как отмечают эксперты, вопрос импорта хлопковолокна в Узбекистан следует рассматривать в контексте перспектив развития всей хлопковой и текстильной отрасли республики. "ВЭС 24" попросил прокомментировать ситуацию ведущего аналитика страны, директора Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёра Эргашева:

"Суть происходящего заключается в том, что Узбекистан начинает закупать за рубежом элитные сорта длинноволокнистого хлопка, которые в стране практически не производятся. Эти поставки, основными источниками которых выступают Соединенные Штаты и Египет, носят точечный характер и занимают в общем объеме переработки не более трех-пяти процентов.

Данные тонковолокнистые сорта играют ключевую роль в повышении качества конечной продукции. Они используются в качестве добавок для создания смесей, позволяющих производить более высококачественную пряжу. Таким образом, эти закупки являются не заменой местного сырья, а стратегическим инструментом для усиления конкурентоспособности узбекского текстиля на мировом рынке.

Сложившаяся ситуация с дефицитом длинноволокнистого хлопка имеет объективные причины... Таким образом, текущий импорт - это вынужденная и временная мера, продиктованная интересами текстильной промышленности... Постепенное восстановление отечественного производства элитного хлопка позволит Узбекистану в будущем замкнуть производственную цепочку и укрепить позиции в сегменте высококачественных текстильных изделий".

Таким образом, Ташкент, осознанно идя на временную зависимость от зарубежных поставок, рассчитывает в перспективе занять более выгодную нишу на мировом рынке. Впрочем, пока что выгоду от текущих сделок, в частности, получают американские аграрии, время покажет, что будет дальше.

Авиация: глобальные сделки против местных мощностей

Еще более показательной выглядит другая масштабная сделка. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways заключил контракт с американской корпорацией Boeing на приобретение 22 дальнемагистральных лайнеров 787 Dreamliner на сумму, превышающую 8 миллиардов долларов.

Знаковым стало то, что о заключении соглашения сообщил в своей социальной сети Truth Social сам президент США Дональд Трамп, поздравивший главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с "отличной сделкой". Компания Boeing со своей стороны оперативно подсчитала, что поставка обеспечит создание более 35 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах. Подчеркнем – не в Узбекистане, который не знает, куда ему девать избыточную рабочую силу и направляет ее в Россию, а в США.

Кроме этого, пока американская промышленность получает новый импульс для развития, в Узбекистане эта сделка заставляет задуматься о судьбе собственного авиастроения. Возникает резонный вопрос: а не стоило бы эти миллиарды инвестировать, к примеру, в возрождение былых мощностей Ташкентского авиационного производственного объединения? Ведь когда-то здесь не только собирали, но и разрабатывали самолеты.

Однако современные реалии диктуют свои правила: проще и быстрее закупить готовые и проверенные решения, чем пытаться воссоздать с нуля собственную конкурентоспособную отрасль. Пусть даже это означает, что страна надолго остается в роли покупателя, а не равноправного технологического партнера. Если мы ничего не путаем, такой же путь в своей время проходила Россия, практически потеряв свое гражданское авиастроение и судорожно пытаясь сегодня воссоздать ее из пепла 90-х. Однако, вероятно, чужой печальный опыт Ташкент не убеждает.

Спору нет, соглашение знаменует важный этап в обновлении флота национального перевозчика и направлено на увеличение пропускной способности на дальних маршрутах. Правда, начало поставок новых лайнеров запланировано лишь на 2031 год, что оставляет время для размышлений о стратегической целесообразности таких решений.

В итоге, сотрудничество с США вроде бы приносит Узбекистану доступ к передовым технологиям и продуктам, укрепляя его позиции на международной арене. Однако за внешним лоском этих сделок просматривается знакомая схема, где одна сторона развивает свою промышленность и создает рабочие места, а другая - приобретает товары, откладывая на неопределенный срок амбициозные планы по развитию собственного высокотехнологичного производства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450933
Теги:
авиация, торговля, США, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  