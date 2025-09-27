Сотрудничество между Узбекистаном и Соединенными Штатами развивается по различным направлениям, от сельского хозяйства до высоких технологий. Две недавние истории - о закупке хлопка и самолетов - наглядно демонстрируют логику этого партнерства и его специфические черты. "ВЭС 24" провел небольшой анализ.

Хлопок: импорт во имя экспорта

Политика Узбекистана в хлопковой отрасли претерпевает изменения, демонстрируя прагматичный подход. Как отмечают эксперты, вопрос импорта хлопковолокна в Узбекистан следует рассматривать в контексте перспектив развития всей хлопковой и текстильной отрасли республики. "ВЭС 24" попросил прокомментировать ситуацию ведущего аналитика страны, директора Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёра Эргашева:

"Суть происходящего заключается в том, что Узбекистан начинает закупать за рубежом элитные сорта длинноволокнистого хлопка, которые в стране практически не производятся. Эти поставки, основными источниками которых выступают Соединенные Штаты и Египет, носят точечный характер и занимают в общем объеме переработки не более трех-пяти процентов.

Данные тонковолокнистые сорта играют ключевую роль в повышении качества конечной продукции. Они используются в качестве добавок для создания смесей, позволяющих производить более высококачественную пряжу. Таким образом, эти закупки являются не заменой местного сырья, а стратегическим инструментом для усиления конкурентоспособности узбекского текстиля на мировом рынке.

Сложившаяся ситуация с дефицитом длинноволокнистого хлопка имеет объективные причины... Таким образом, текущий импорт - это вынужденная и временная мера, продиктованная интересами текстильной промышленности... Постепенное восстановление отечественного производства элитного хлопка позволит Узбекистану в будущем замкнуть производственную цепочку и укрепить позиции в сегменте высококачественных текстильных изделий".

Таким образом, Ташкент, осознанно идя на временную зависимость от зарубежных поставок, рассчитывает в перспективе занять более выгодную нишу на мировом рынке. Впрочем, пока что выгоду от текущих сделок, в частности, получают американские аграрии, время покажет, что будет дальше.

Авиация: глобальные сделки против местных мощностей

Еще более показательной выглядит другая масштабная сделка. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways заключил контракт с американской корпорацией Boeing на приобретение 22 дальнемагистральных лайнеров 787 Dreamliner на сумму, превышающую 8 миллиардов долларов.

Знаковым стало то, что о заключении соглашения сообщил в своей социальной сети Truth Social сам президент США Дональд Трамп, поздравивший главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с "отличной сделкой". Компания Boeing со своей стороны оперативно подсчитала, что поставка обеспечит создание более 35 тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах. Подчеркнем – не в Узбекистане, который не знает, куда ему девать избыточную рабочую силу и направляет ее в Россию, а в США.

Кроме этого, пока американская промышленность получает новый импульс для развития, в Узбекистане эта сделка заставляет задуматься о судьбе собственного авиастроения. Возникает резонный вопрос: а не стоило бы эти миллиарды инвестировать, к примеру, в возрождение былых мощностей Ташкентского авиационного производственного объединения? Ведь когда-то здесь не только собирали, но и разрабатывали самолеты.

Однако современные реалии диктуют свои правила: проще и быстрее закупить готовые и проверенные решения, чем пытаться воссоздать с нуля собственную конкурентоспособную отрасль. Пусть даже это означает, что страна надолго остается в роли покупателя, а не равноправного технологического партнера. Если мы ничего не путаем, такой же путь в своей время проходила Россия, практически потеряв свое гражданское авиастроение и судорожно пытаясь сегодня воссоздать ее из пепла 90-х. Однако, вероятно, чужой печальный опыт Ташкент не убеждает.

Спору нет, соглашение знаменует важный этап в обновлении флота национального перевозчика и направлено на увеличение пропускной способности на дальних маршрутах. Правда, начало поставок новых лайнеров запланировано лишь на 2031 год, что оставляет время для размышлений о стратегической целесообразности таких решений.

В итоге, сотрудничество с США вроде бы приносит Узбекистану доступ к передовым технологиям и продуктам, укрепляя его позиции на международной арене. Однако за внешним лоском этих сделок просматривается знакомая схема, где одна сторона развивает свою промышленность и создает рабочие места, а другая - приобретает товары, откладывая на неопределенный срок амбициозные планы по развитию собственного высокотехнологичного производства.