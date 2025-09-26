Погода
$ 87.26 - 87.56
€ 102.12 - 103.07

Тренерский состав сборной Кыргызстана по борьбе ушел в отставку

168  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тренерский состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе подал в отставку по собственному желанию после критики результатов команды на чемпионате мира.

Ранее болельщики оценили выступление кыргызстанских спортсменов как неудачное, в соцсетях звучали претензии к Федерации борьбы и тренерам. Федерация, в свою очередь, отмечала, что завоёванная бронзовая медаль является значительным достижением. Главным тренером команды был Уран Калилов.

На данный момент неизвестно, кто войдёт в новый тренерский штаб и какие изменения будут внесены в подготовку команды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450934
Теги:
греко-римская борьба, тренер, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  