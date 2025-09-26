Тренерский состав сборной Кыргызстана по борьбе ушел в отставку

Тренерский состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе подал в отставку по собственному желанию после критики результатов команды на чемпионате мира.

Ранее болельщики оценили выступление кыргызстанских спортсменов как неудачное, в соцсетях звучали претензии к Федерации борьбы и тренерам. Федерация, в свою очередь, отмечала, что завоёванная бронзовая медаль является значительным достижением. Главным тренером команды был Уран Калилов.

На данный момент неизвестно, кто войдёт в новый тренерский штаб и какие изменения будут внесены в подготовку команды.