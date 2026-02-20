Погода
В Бишкеке обсудили меры по снижению дорожных заторов

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке обсудили меры по снижению дорожных заторов и улучшению транспортной ситуации. Открытая экспертная встреча прошла 19 февраля 2026 года в театре "Тунгуч".

Муниципалитет формирует площадку дорожного совета - платформу для взаимодействия экспертов, горожан, государственных органов и профильных организаций для выработки комплексных решений.

Открывая встречу, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поблагодарил участников за инициативу и готовность к открытому диалогу. По его словам, проблему заторов можно решить только совместными усилиями. В числе приоритетов мэрии - ремонт и обновление дорожной инфраструктуры, внедрение умной системы светофорного регулирования и другие меры, относящиеся к ответственности муниципалитета. Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе.

В ходе аналитической сессии и панельной дискуссии обсуждались комплексные меры по снижению заторов. Свои предложения представили общественные организации, блогеры, транспортные компании и независимые эксперты.

Также состоялось награждение активных горожан. Благодарственные письма вручены Мирлану Жукееву за помощь муниципалитету в уборке снега и Рашиду Брауну за содействие в освещении деятельности мэрии.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов, начальник УПСМ по ГУВД Бишкека Борборбек Ташматов, депутаты Жогорку Кенеша и городского кенеша, представители Министерства транспорта и коммуникаций, правоохранительных органов, строительных компаний, СМИ, блогеры и активные горожане.


