В Бишкеке лжесиловик обманул пенсионерку на 850 тысяч сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, жертвой которого стала пенсионерка. Неизвестные, представившись сотрудниками силовых структур, обманным путем завладели ее денежными средствами.

По данным УВД Свердловского района, 12 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка М. О., 1949 года рождения. Она сообщила, что злоумышленники вошли к ней в доверие и похитили 850 000 сомов, после чего перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники милиции задержали гражданина А. Ж., 2004 года рождения. Его водворили в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможную причастность других лиц.