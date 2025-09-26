Досрочные выборы в ЖК: Озвучено общее число избирателей

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Айдана Жупуева в прямом эфире агентства "Кабар" рассказала, сколько в Кыргызстане избирателей на сегодняшний день.

По ее словам, по данным на сентябрь этого года количество избирателей составляет 4 млн 237 тысяч человек. "У нас будет 30 округов. И на каждый округ приходится примерно по 140 тысяч избирателей. Однако может быть такое, что в одном округе будет 140 тысяч избирателей, а в другой 150-165 тысяч избирателей. То есть будет разница примерно в 20%. Это все в рамках закона и прописано даже в Конституционном законе, что такая разница допустима", - отметила замглавы ЦИК.

Напомним, вчера, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша VII созыва объявили о самороспуске. Следующие досрочные выборы в парламент состоятся 30 ноября этого года.