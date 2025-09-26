Погода
$ 87.26 - 87.56
€ 102.12 - 103.07

Досрочные выборы в ЖК: Озвучено общее число избирателей

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Айдана Жупуева в прямом эфире агентства "Кабар" рассказала, сколько в Кыргызстане избирателей на сегодняшний день.

По ее словам, по данным на сентябрь этого года количество избирателей составляет 4 млн 237 тысяч человек. "У нас будет 30 округов. И на каждый округ приходится примерно по 140 тысяч избирателей. Однако может быть такое, что в одном округе будет 140 тысяч избирателей, а в другой 150-165 тысяч избирателей. То есть будет разница примерно в 20%. Это все в рамках закона и прописано даже в Конституционном законе, что такая разница допустима", - отметила замглавы ЦИК.

Напомним, вчера, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша VII созыва объявили о самороспуске. Следующие досрочные выборы в парламент состоятся 30 ноября этого года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450939
Теги:
выборы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  