Посол Узбекистана: Кыргызстан – наш близкий друг и исторический партнер

Посольство Республики Узбекистан в Кыргызстане провело дипломатический прием в честь 34-й годовщины Независимости страны.

Торжество в полной мере отразило традиции узбекского гостеприимства. Гостей – государственных и общественных деятелей, парламентариев, глав дипломатических миссий, представителей бизнеса, научных кругов, диаспоры, журналистов – встречали, тепло, как говорится, с распростертыми объятиями под звуки традиционной узбекской музыки. В эмоциональной атмосфере праздника особенно чувствовалось единство двух братских народов – узбекского и кыргызского, связанных не только многовековой историей и духом, но и целями.

Открывая официальную часть приема, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Саидикрам Ниязходжаев отметил достижения страны, особенно за последние годы. За 34 года, по его словам, Узбекистан добился значительных успехов в построении демократического и социально-ориентированного государства, в повышении экономического потенциала. Значительно возросли политическая роль, авторитет и статус Узбекистана на международной арене.

- Безусловно, по историческим меркам 34-летний период – сравнительно небольшой срок. Сегодня экономика Узбекистана демонстрирует устойчивый рост – свыше шести процентов. Это свидетельствует о том, что наш народ уверенно идет по избранному пути, - подчеркнул посол Республики Узбекистан. - Реализуемая стратегия развития Нового Узбекистана, основанная на всестороннем уважении чести и человеческого достоинства во имя счастья человека, превратилась в общенародное движение.

По словам Саидикрама Ниязходжаева, под руководством президента Шавката Мирзиёева в стране реализуются масштабные реформы по устойчивому развитию экономики, всесторонней поддержке предпринимателей, защите частной собственности, созданию деловой среды для представителей бизнеса, идет реформирование налоговой системы. За последние восемь лет ВВП вырос в два раза, достигнув в прошлом году 115 миллиардов долларов. Объем экспорта составил 26 миллиардов. А по итогам нынешнего года ВВП составит 130 миллиардов долларов. Золотовалютные резервы впервые в истории превысили 48 миллиардов долларов. В страну привлечено около 130 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Возводятся тысячи современных предприятий, объектов социально-экономической инфраструктуры. В этом году за счет иностранных инвестиций будет создано около девяти тысяч предприятий, сервисных комплексов, - добавил господин посол.

Динамичное развитие этих сфер отразилось и на демографии страны: численность ее населения ежегодно увеличивается на 700-800 тысяч, уровень же бедности сократился до 6,8 процента. Глава дипломатического представительства подчеркнул, что все это является результатом эффективных реформ, проводимых под руководством президента республики Шавката Мирзиёева.

Посол заверил присутствующих, что Узбекистан намерен продолжать тенденцию сохранения и наращивания добрососедских и партнерских отношений с другими странами.

- Мы являемся свидетелями напряженной геополитической ситуации в мире. Считаю необходимым подчеркнуть неизменность нашей внешней политической позиции, основанной на принципах открытости, взаимного уважения и стратегического партнерства, - заявил посол.

Говоря о нынешнем уровне отношений между нашими двумя странами, дипломат отметил, что благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне узбекско-кыргызское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

- Кыргызстан – наш близкий друг и исторический партнер. Узбекистан привержен курсу на углубление и расширение всеобъемлющего стратегического партнерства с братским Кыргызстаном, - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Саидикрам Ниязходжаев. – Хотел бы подчеркнуть, что благодаря доверительным отношениям президентов двух стран - Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова наблюдается динамика в узбекско – кыргызских отношениях, укрепились стратегическое партнерство и союз Ташкента и Бишкека. Благодаря политической воле лидеров двух стран открылась новая страница в истории узбекско-кыргызских отношений. Нам удалось осуществить полную трансформацию отношений. Создан межгосударственный совет под руководством глав государств, активно развиваются контакты во всех сферах деятельности. Принята программа увеличения взаимной торговли до двух миллиардов долларов. Запущен "зеленый" коридор плодоовощной и животноводческой продукции.

Как отметил посол Саидикрам Ниязходжаев, сегодня узбекские предприятия и частные компании активно инвестируют в создание современных производств в Кыргызстане в сфере энергетики, автомобилестроении, транспорта и логистики, в текстильной, агропромышленной отраслях и в других.

- Портфель активных проектов промышленной кооперации достиг уже 300 миллионов долларов. Для поддержки таких проектов принято решение увеличить основной капитал Узбекско-Кыргызского фонда развития до 200 миллионов долларов. Узбекистан намерен и дальше углублять взаимодействие с Кыргызской Республикой как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, - подытожил посол.

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев в своем выступлении отметил, что под руководством президента Узбекистана в стране успешно реализуется госпрограмма Новый Узбекистан. Ее развитие, по мнению Асеина Исаева, имеет значение не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского региона.

- Наши президенты проявили политическую волю, огромное братское взаимное желание для укрепления двустороннего сотрудничества. Мы сегодня пожинаем плоды госвизита нашего президента в прошлом году в Узбекистан. Причем, эти результаты носят ощутимый характер. Главы двух государств решили создать межгосударственный совет. То есть единый управленческий орган, который может решать стратегические задачи двустороннего сотрудничества, - сказал Асеин Исаев.

В качестве примера он привел успешное сотрудничество приграничных регионов. С узбекской стороны это три области – Ферганская, Наманганская и Андижанская. С кыргызской – Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская.

- Сотрудничество пошло настолько успешно, что другие области двух стран изъявили желание присоединиться к механизму такого сотрудничества. В результате это будет сотрудничество всех областей двух государств. Скоро состоится большой форум руководителей областей в городе Хива, - сообщил замминистра.

Как он отметил, проектов много и все они активно развиваются. Причем очень дифференцированно, начиная от промышленной кооперации и завершая культурными обменами.

- Традиции добрососедства, дружбы и взаимного уважения связывают народы Кыргызстана и Узбекистана. Связи между нашими странами во всех сферах развиваются по восходящей линии. И этому способствует надежный диалог лидеров Кыргызстана и Узбекистана, - добавил Асеин Исаев.

За это и подняли бокалы с шампанским. Во время торжества звучали национальные музыкальные произведения в исполнении узбекских и кыргызских мастеров искусств. А угощали гостей традиционными тандырными самсами, нежнейшими мантами и, разумеется, настоящим узбекским пловом.