Минздрав: родители смогут ставить прививки детям у частных врачей

В Кыргызстане принят новый закон "Об общественном здравоохранении". Документ был разработан Министерством здравоохранения совместно с Министерством юстиции и Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ) и одобрен Жогорку Кенешем после трех чтений.

Основная цель инициативы - облегчить доступ граждан к вакцинации и повысить санитарные стандарты в частных детских учреждениях.

Сегодня многие родители выбирают наблюдение у частных педиатров, где формируется доверие и личный контакт с врачом. Однако для проведения вакцинации им приходится обращаться в государственные поликлиники, что означает очереди, смену врача и дополнительный риск заражения. Новый закон разрешает делать прививки и в частных клиниках, что делает процесс более удобным и безопасным, одновременно снижая нагрузку на государственные медучреждения и расширяя охват иммунизацией.

Помимо этого, документ закрепляет обязательные санитарные нормы для частных детских садов и мини-групп. Теперь родители могут быть уверены, что их дети находятся в безопасных условиях, а предприниматели получают четкие ориентиры для легальной деятельности.

По мнению специалистов, эти изменения не только упрощают доступ к медицинской помощи, но и снижают риск распространения инфекционных заболеваний среди детей, обеспечивая профилактику возможных вспышек.