Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 102.20 - 103.00

Минздрав: родители смогут ставить прививки детям у частных врачей

311  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане принят новый закон "Об общественном здравоохранении". Документ был разработан Министерством здравоохранения совместно с Министерством юстиции и Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ) и одобрен Жогорку Кенешем после трех чтений.

Основная цель инициативы - облегчить доступ граждан к вакцинации и повысить санитарные стандарты в частных детских учреждениях.

Сегодня многие родители выбирают наблюдение у частных педиатров, где формируется доверие и личный контакт с врачом. Однако для проведения вакцинации им приходится обращаться в государственные поликлиники, что означает очереди, смену врача и дополнительный риск заражения. Новый закон разрешает делать прививки и в частных клиниках, что делает процесс более удобным и безопасным, одновременно снижая нагрузку на государственные медучреждения и расширяя охват иммунизацией.

Помимо этого, документ закрепляет обязательные санитарные нормы для частных детских садов и мини-групп. Теперь родители могут быть уверены, что их дети находятся в безопасных условиях, а предприниматели получают четкие ориентиры для легальной деятельности.

По мнению специалистов, эти изменения не только упрощают доступ к медицинской помощи, но и снижают риск распространения инфекционных заболеваний среди детей, обеспечивая профилактику возможных вспышек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450949
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  