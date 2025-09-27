Форум "Время действовать" - это не просто встреча студентов. Это пространство, где зарождаются идеи, формируются команды, создаются проекты, которые приносят реальные изменения. Мы верим: молодежь - это не только будущее, это уже настоящее. Именно вы способны строить мосты, искать решения, вдохновлять и объединять. Об этом в рамках мероприятия в Чолпон-Ате сообщила директор общественного фонда "Евразия Кей Джи" Кымбат Урумкулова.

Она отметила, что Иссык-Куль - место силы, символ чистоты, глубины и свободы.

"АНО "Евразия" реализует проекты в сфере образования, культуры и социальных инициатив на территории Кыргызстана. Мы поддерживаем молодежь, учителей, врачей, семьи. Мы запускаем форумы, стажировки, конкурсы и программы по личностному росту. И особенно гордимся тем, как много проектов рождается благодаря самим участникам - таким, как вы. Пусть эти дни станут для вас временем открытий, новых друзей и настоящего единства. Всё в ваших руках - пришло Время действовать!", - подчеркнула Урумкулова.

Здесь студенты будут оттачивать навыки управления, построения партнерства со студенческим сообществом и становится молодежными лидерами.

Напомним, форум проходит с 26-28 сентября.