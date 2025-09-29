Погода
Федерация спортивных журналистов Кыргызстана отметила 30-летие

В столице прошел международный форум, посвященный 30-летию Федерации спортивных журналистов Кыргызстана. Мероприятие собрало отечественных и зарубежных спортивных журналистов, представителей спортивных организаций и медиа.

Среди почетных гостей были президент Азиатской ассоциации спортивных журналистов Хи Дон Чжон (Южная Корея) и генеральный секретарь организации Азиз Амжад Малик (Пакистан). С поздравлениями выступили заместитель директора Госагентства по физкультуре и спорту Улан Кыдырбаев, президент НОК Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев и президент Федерации Улугбек Салымбеков.

Участники посмотрели документальный фильм о 30-летней истории организации и обсудили развитие спортивной журналистики в стране. Опыт представили коллеги из Казахстана, России и Узбекистана.

Награды юбилея:

Кабыл Макешов, ветеран спортивной журналистики и один из основателей Федерации, был удостоен "Золотого ордена" НОК КР.

Медали "Отличник физической культуры и спорта" получили Шайырбек Арапов, Жанара Эсенова, Гулжан Турдубаева и Эмилбек Чекиров.

Почетными грамотами Госагентства награждены журналисты ведущих телеканалов страны.

Памятные награды AIPS Asia вручены ряду кыргызстанских журналистов и комментаторов, а Союз журналистов Кыргызстана отметил Кабыла Макешова знаком "Лучший журналист".

К юбилею был издан специальный журнал на кыргызском, русском и английском языках, где собраны материалы об истории и развитии спортивной журналистики Кыргызстана.

СПРАВКА

Федерация спортивных журналистов Кыргызстана основана в 1995 году. Сегодня она объединяет более 40 членов и является частью Международной и Азиатской федераций спортивных журналистов.


Теги:
СМИ, спорт, Кыргызстан
