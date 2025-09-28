Сборная Кыргызстана по футболу готова обсудить игру с Россией

Первый вице-президент Футбольного союза Кыргызстана Нурдин Букуев сообщил, что национальная команда может рассмотреть возможность проведения товарищеского матча с Россией в следующем году.

"Наша сборная строит планы на 2026 год. Если будет поставлен на повестку дня вопрос о проведении товарищеского матча с командой России, мы сразу начнем это обсуждать. Мы регулярно общаемся с представителями РФС по различным вопросам в рамках сотрудничества. Но вопрос о товарищеском матче пока в повестке дня не стоял. Если такое возникнет, будем обсуждать", - заявил Букуев в интервью "Спорт-Экспресс".

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.