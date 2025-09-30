Канал Кош-Тепа и парадокс водной политики Центральной Азии

Строительство в Афганистане масштабного канала Кош-Тепа, который призван оросить более 500 тысяч гектаров засушливых земель, вызывает серьезную обеспокоенность у соседних государств Центральной Азии, сообщает издание The Diplomat. Проект предполагает отвод 20–30% стока реки Амударьи – ключевой водной артерии для миллионов людей в регионе. Это несет глубокие экологические, экономические и политические последствия в условиях ускоряющегося изменения климата и сокращения водных ресурсов.

Для афганских крестьян, десятилетиями страдающих от засухи и бедности, канал стал символом надежды. В северных регионах страны, где строится объект, многие семьи выживают за счет ковроткачества. Эта тяжелая работа вынуждает женщин, по некоторым свидетельствам, давать младенцам опиум, чтобы они не плакали и не мешали труду. Новый канал может создать рабочие места и стать альтернативой такому способу заработка. Однако для Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана проект рискует усугубить и без того критический дефицит воды.

Эксперты предупреждают, что потеря значительной части стока Амударьи может подорвать сельское хозяйство, энергетику и экосистемы всей Центральной Азии. Отсутствие международных соглашений по управлению водными ресурсами с участием Афганистана оставляет регион уязвимым перед новыми вызовами. Специалист по климату и водным ресурсам Булат Есекин назвал строительство канала "исторической ошибкой", которая приведет к ускоренному опустыниванию, деградации земель и климатической нестабильности. Он напомнил, что Амударья уже не доходит до Аральского моря, что является ярким примером последствий нерационального водопользования в прошлом. По его мнению, дальнейшее сокращение стока реки усугубит климатический кризис и поставит под угрозу тугайные леса и луга.

По оценкам гидролога Дениса Сорокина, канал сможет отводить от 8 до 20% годового стока Амударьи, а в засушливые годы страны низовья могут потерять до половины своих квот на орошение. Это приведет к снижению урожайности, засолению почв и новому витку экологического кризиса в дельте реки и Приаралье. Специалист подчеркивает, что у Афганистана есть альтернативы – восстановление традиционных систем кяризов и внедрение капельного орошения при международной поддержке.

Эколог Павел Волков отмечает, что экосистема Амударьи чрезвычайно хрупка. Строительство канала Кош-Тепа серьезно затронет все прибрежные экосистемы, что приведет к исчезновению видов флоры и фауны, сокращению биоразнообразия и усилению опустынивания. Могут возникнуть новые локальные пустыни, ускорится эрозия почвы, а пыльные бури станут более частыми. Экономист Абдулла Абдукадыров считает, что проблема региона не в абсолютной нехватке воды, а в ее нерациональном использовании. По его словам, оптимизация существующих аграрных практик гораздо эффективнее, чем расширение орошаемых площадей за счет общих водных ресурсов. Он предупреждает, что если страны не пересмотрят свой подход добровольно, "природа сделает это за нас – ценой крупной катастрофы".

Эти риски уже ощущаются в Узбекистане. Фермеры Бухарской, Кашкадарьинской, Хорезмской и Сырдарьинской областей сталкиваются с хронической нехваткой поливной воды, которая поступает раз в 5–10 дней. Современные технологии, такие как капельное орошение, для многих слишком дороги. В некоторых районах Бухары, по словам аграриев, воду перенаправляют на рисовые поля, оставляя хлопчатник засыхать. Растут и конфликты между фермерами за доступ к воде. Новый Водный кодекс, который вступит в силу в конце 2025 года, объявляет воду "национальным достоянием" и вводит жесткие квоты и штрафы, что вызывает у сельхозпроизводителей опасения по поводу нового финансового и бюрократического бремени.

Климатолог Дархон Ярашев подчеркивает, что бассейн Амударьи уже дестабилизирован из-за глобального потепления. Температура в регионе с 1950-х годов выросла на 1,4–1,6 градуса, что привело к сокращению снегопадов в горах и ускоренному таянию ледников. В результате избыток воды приходит раньше, а в пик сельскохозяйственного сезона наблюдается ее дефицит. Канал Кош-Тепа расположен в жаркой и засушливой зоне, где высокое испарение делает проект "климатически нелогичным". Без точного климатического моделирования он может запустить процессы опустынивания, схожие с трагедией Аральского моря.

С политической точки зрения, для нынешних властей Афганистана канал Кош-Тепа – это не только ирригация, но и символ суверенитета. После запрета на выращивание опийного мака проект обеспечивает рабочие места и демонстрирует способность правительства "созидать, а не только воевать". Потенциально Афганистан сможет зарабатывать до 500 миллионов долларов в год на экспорте сельхозпродукции. Однако страны низовья Амударьи не защищены обязательными соглашениями о вододелении, поскольку Афганистан никогда не был участником Алматинского соглашения 1992 года. По мнению политолога Эльёра Усманова, канал может стать как источником напряженности, так и стимулом для интеграции. Узбекистан выбрал прагматичный подход, стремясь к диалогу и готовя свое сельское хозяйство к реформам водосбережения.

Таким образом, канал Кош-Тепа воплощает парадокс водной политики Центральной Азии. Для Афганистана он является символом надежды, а для его соседей – надвигающимся кризисом. Регион стоит перед выбором: либо продолжать разрозненный забор воды, усугубляя общие проблемы, либо выработать скоординированные действия для сохранения и экосистем, и источников к существованию. Без срочного сотрудничества канал рискует стать не линией жизни, а спусковым крючком для нового крупного конфликта из-за воды.

