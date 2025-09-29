Тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушёл в отставку

Федерация спортивной борьбы Кыргызстана сообщила о завершении работы тренерского штаба сборной по греко-римской борьбе по собственному желанию. В отставку ушли главный тренер Уран Жусуп уулу (Калилов), старший тренер Азат Бейшебеков и тренер сборной U-23 Атай Замирбеков.

За 10 месяцев обновлённая сборная участвовала в международных турнирах и показала смешанные результаты. На рейтинговом турнире в Албании кыргызстанцы завоевали пять медалей (2 золота, 1 серебро, 2 бронзы), включая победу Ырыскелди Максатбек уулу в весовой категории до 77 кг.

Однако на чемпионате Азии в Иордании команда взяла лишь две медали и впервые за пять лет выпала из ТОП-5 командного зачета. Эти результаты вызвали критику болельщиков и внимание СМИ.

Уран Калилов известен как успешный борец: выступал за сборную Кыргызстана с 1995 по 2005 год, был чемпионом мира среди кадетов (1996) и молодежи (1998), бронзовым призёром Азиатских игр (2002) и участником Олимпийских игр в Сиднее (2000). После завершения карьеры спортсмена он посвятил себя тренерской работе, став наставником нового поколения кыргызских борцов.