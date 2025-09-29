Студфорум инициатив "Время действовать" объединил молодежь из 7 областей

Более 100 студентов из разных областей: Иссык-Кульской, Ошской, Нарынской, Таласской, Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской, объединил форум студенческих инициатив "Время действовать". Мероприятие организовано АНО "Евразия" при содействии Министерства культуры, информации и молодежной политики КР и Министерства науки, высшего образования и инноваций КР.

Форум проходил с 26 по 28 сентября на берегу озера Иссык-Куль, в пансионате "Евразия" (г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область).

Целью форума стало создание сообщества молодых лидеров, развитие гражданских инициатив и укрепление диалога между студентами и государственными структурами. В течение трёх дней участники обсуждали актуальные вызовы, представляли собственные проекты и получали новые навыки - от мобилографии и самопрезентации до эффективных коммуникаций.

Форум стал пространством для обмена опытом, налаживания партнёрских связей и поиска современных решений для развития общества.

В своей приветственной речи директор регионального офиса "Евразия Кей Джи" Кымбат Урумкулова отметила, что идеи и проекты, представленные участниками, нашли поддержку со стороны общественного фонда "Евразия", поскольку они во многом совпадают с такими актуальными приоритетами современного общества, как укреплением единства, сохранение культурного наследия и развитие экологической ответственности.

"Форум "Время действовать" проявил настоящих лидеров. Мы верим, молодежь - это не только будущее, но сегодня это уже и наше настоящее. Именно благодаря вам строятся мосты, находятся современные решения, рождается вдохновение и объединяются люди", - подчеркнула Кымбат Урумкулова.

Как отметил заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Тимурлан Ажымалиев, государство активно реализует программу молодежной политики по ключевым направлениям, таким как развитие волонтерства, поддержка молодежного предпринимательства, формирование цифровых навыков, продвижение культурных инициатив и расширение гражданского участия.

"Хочу поблагодарить общественный фонд "Евразия Кей Джи" за организацию такой площадки для молодежи. Сегодня мы видим, что диалог культур, уважение традиций и совместное созидание способны приносить практическую пользу обществу. Самое главное - это вера в то, что будущее нашей страны строится на прочной основе дружбы, взаимопонимания и ответственности перед молодым поколением", - сказал Тимурлан Ажымалиев.