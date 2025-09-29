Кайрат – Реал Мадрид и другие матчи Лиги Чемпионов на O!TV

Главные битвы осени уже близко! Лига чемпионов возвращается – и вместе с ней интрига нового сезона: кто сможет прервать гегемонию "Реала" и взять трофей? Самые ожидаемые матчи можно смотреть в прямом эфире в приложении O!TV на канале Q SPORT KG.

А главная сенсация на старте – участие клубов, которые мало кто ожидал увидеть в групповом этапе: "Кайрат" выходит против самого "Реала Мадрид" – матч, который уже называют историческим, ведь команда из Центральной Азии выходит на уровень мирового гранда.

Сохраняйте расписание трансляций:

30 сентября, 22:45 – "Кайрат" vs "Реал Мадрид"; 1 октября, 01:00 – "Галатасарай" vs "Ливерпуль"; 1 октября, 22:45 – "Карабах" vs "Копенгаген"; 2 октября, 01:00 – "Барселона" vs "ПСЖ".

Каждый из этих матчей обещает стать событием: неожиданные повороты, блистательные голы и эмоции, которые не оставят равнодушным ни одного фаната футбола.

