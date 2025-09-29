Погода
Искусство без границ: "Евразия" подвела итоги МИФКИ

В Москве завершился Международный инклюзивный форум креативных индустрий (МИФКИ), организованный АНО "Евразия" и фондом "Семейная в помощь".

Как заявила на церемонии закрытия художественный руководитель проекта заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана певица Жасмин: "Форум МИФКИ стал местом, где зажглось настоящее созвездие талантов. Я видела, как все эти дни ребята из разных стран обменивались улыбками, как они поддерживали друг друга за кулисами. Это и есть та самая магия искусства, которая стирает все границы".

Форум, проходивший с 26 по 29 сентября, собрал около тысячи участников из России, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Грузии. Это дети и молодые люди от 10 до 35 лет с инвалидностью и ОВЗ, а также нейротипичные ребята, педагоги и эксперты в сфере инклюзии.

Амбассадорами форума стали певец, музыкант, поэт, актёр и телеведущий Родион Газманов; заслуженная артистка России, актриса театра и кино, кинорежиссёр и телеведущая Оксана Сташенко; другие общественные и культурные деятели. В деловой программе МИФКИ приняли участие: певица Диана Гурцкая, российская актриса театра, кино и телевидения Елена Борщева, российский актер, мастер боевых искусств Владислав Демин, режиссер и продюсер, основатель онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Николай Данн, член Союза художников России художник Иван Галаничев.

Участники форума побывали на мастер-классах, творческих встречах, кинопоказах и экскурсиях, посмотрели спектакль "Буратино и золотой ключик". Кульминацией стал финальный концерт, где на одной сцене выступили профессиональные артисты и юные таланты.

Ярким моментом закрытия форума стало выступление дочери певицы Жасмин. Маргарита Шоу исполнила песню о дружбе, написанную специально для МИФКИ, и призналась: "Здесь мы все чувствуем себя одной большой семьёй".

В церемонии закрытия принял участие народный артист России, композитор и музыкальный наставник спектакля "Буратино и золотой ключик" Алексей Рыбников. Он поблагодарил участников и отметил, что считает настоящим счастьем видеть, как дети выбирают его музыку и исполняют её. По словам маэстро, это только начало большого пути, и очень важно ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению.

Спектакль "Буратино и золотой ключик", представленный на закрытии форума, стал результатом совместной работы творческой команды певицы Жасмин и благотворительного фонда "Семейная в помощь" (инклюзивная студия "Сны Алисы").

МИФКИ стал первым международным проектом такого масштаба, где инклюзивное искусство и творчество представлены не как исключение, а как равноправная часть культурного процесса.

Миссия форума - создание единого инклюзивного пространства стран Евразии и расширение межкультурных связей.

"Евразия" уже объявила о планах по созданию специализированных Центров инклюзивной культуры для особенных детей в России и других странах. Это будет новым этапом развития инклюзивной среды на евразийском пространстве.

Об организации: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов: образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. За полтора года работы "Евразия" объединила больше 75 тысяч участников из разных стран, став ведущей платформой гуманитарного взаимодействия на евразийском пространстве.


Россия, форум, Москва
