Как мама троих детей начала продавать одежду для кукол

Мечтаете о своем деле, но не знаете, с чего начать? Первые шаги с Ozon очень простые! Бесплатная регистрация займет всего несколько минут, а интуитивно понятный интерфейс поможет легко разобраться с загрузкой товаров.

Убедитесь на примере Айгерим: она превратила кукольные платья в успешный бизнес. А началось все с просьбы дочери сшить для куклы национальный наряд. Что было дальше? Читайте в нашем комиксе.

Кукольное платье становится началом бизнеса

Ozon упрощает старт

Бизнес на Ozon легко совмещать с воспитанием детей

Отзывы помогают увидеть возможности для роста

Успешный пример вдохновляет тех, кто рядом

Ozon позволяет планировать бюджет семьи

Ozon открывает новые горизонты

История Айгерим - один из тысячи примеров, как Ozon помогает мамам превратить идею в стабильный доход. Неважно, шьете ли вы платья, создаете украшения или делаете декор для дома - ваши товары ждут покупателей. Начните свой путь на Ozon сегодня: зарегистрируйтесь и запустите бизнес мечты!