Фермерам рекомендуют использовать технику искусственного осеменения

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует разводить племенной скот методом искусственного осеменения. Для этого государство бесплатно обеспечивает фермеров семенем. Обратитесь к технику-осеменатору в своем селе и получите семя бесплатно. Нужно оплатить только работу осеменатора. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Специалисты призывают фермеров и владельцев хозяйств обратить внимание на следующие направления:

Улучшение племенной работы. Искусственное осеменение высококачественной спермой быков позволяет получать племенной молодняк, улучшать генетические качества скота и повышать его продуктивность. Улучшение условий содержания. Соответствие помещений санитарным нормам, наличие чистой воды и комфортных условий напрямую влияют на здоровье животных и их продуктивность. Обеспечение полноценными кормами. Рацион, богатый белками, витаминами и минералами, является главным условием получения качественного мяса и молока. Усиление селекционной работы. Научный подход к селекции позволит улучшить породы животных и обеспечить рост продуктивности в долгосрочной перспективе.

Реализация этих мероприятий будет способствовать повышению продуктивности хозяйств и расширению аграрного потенциала страны.

Развитие животноводства – это долгосрочный, но результативный процесс. Налаживание племенной работы, правильное содержание и обеспечение качественными кормами дадут возможность значительно увеличить производство. Министерство подчеркивает свою готовность оказывать всестороннюю поддержку в данном направлении.