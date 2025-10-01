Фермерам рекомендуют использовать технику искусственного осеменения

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует разводить племенной скот методом искусственного осеменения. Для этого государство бесплатно обеспечивает фермеров семенем. Обратитесь к технику-осеменатору в своем селе и получите семя бесплатно. Нужно оплатить только работу осеменатора. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
Специалисты призывают фермеров и владельцев хозяйств обратить внимание на следующие направления:
Реализация этих мероприятий будет способствовать повышению продуктивности хозяйств и расширению аграрного потенциала страны.
Развитие животноводства – это долгосрочный, но результативный процесс. Налаживание племенной работы, правильное содержание и обеспечение качественными кормами дадут возможность значительно увеличить производство. Министерство подчеркивает свою готовность оказывать всестороннюю поддержку в данном направлении.