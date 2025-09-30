Погода
Департамент рыбного комплекса провел семинары по организации рыбхозов

- Светлана Лаптева
Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проводит обучающий семинар по организации аквакультуры и созданию рыбных хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные темы:

- Предоставление земельных участков для ведения рыбного хозяйства и порядок их предоставления;

- Методы выращивания рыбы в зонах, отведённых для рыбоводства на республиканских прудах и водохранилищах, в зависимости от видов рыб;

- Практическая информация по организации садковых (сеточных), бассейновых рыбных хозяйств, а также прудовых, озёрных и водохранилищных рыбных хозяйств;

- Ветеринарно-санитарные требования, нормы и правила соблюдения буферных зон при организации и ведении аквакультуры.


