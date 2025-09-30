Команда "Бишкек" выиграла чемпионат Кыргызстана по регби-7

В столице Кыргызстана завершился чемпионат страны по регби-7. Соревнования прошли 27 сентября на базе спорткомплекса "Динамо".

По итогам турнира первое место заняла команда "Бишкек", став чемпионом Кыргызстана. Серебряные медали достались "Жаны-Жер ДЮСШ", а бронзовые награды - команде ПСН.

Как сообщили в Федерации регби-7 Кыргызстана, по результатам чемпионата будет сформирован состав национальной сборной для участия в международном турнире Asia Rugby Emirates Sevens Trophy, который пройдет 25–26 октября в Маскате (Оман).