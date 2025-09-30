В Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по теннису-2025

В столице Кыргызстана начался чемпионат республики по большому теннису. Соревнования проходят на кортах комплекса "Тай-Брейк" с 29 сентября по 3 октября, сообщает Федерация тенниса КР.

В турнире принимают участие 64 спортсмена - мужчины и женщины от 13 лет и старше, имеющие гражданство Кыргызстана и опыт выступлений на соревнованиях ITF, ATP и WTA.

Главный судья чемпионата Алевтина Холковская отметила высокий уровень участников:

"Особенно сильна в этом году мужская сетка. Впереди зрителей ждут яркие четвертьфиналы, где опытные игроки сразятся с молодым поколением".

Победителям и призёрам будут вручены медали и памятные призы. Организаторы уточнили, что расписание игр может корректироваться в зависимости от погодных условий.