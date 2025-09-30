Погода
Кыргызские триатлонисты отличились на IRONMAN Gurye Korea-2025

105  0
- Самуэль Деди Ирие
В Южной Корее, в живописном районе Гурё провинции Чолла-Намдо, прошли международные соревнования по триатлону IRONMAN Gurye Korea-2025. В гонке приняли участие более 1000 атлетов из 31 страны, сообщает Федерация триатлона Кыргызстана.

Участникам предстояло преодолеть классическую дистанцию IRONMAN: 3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом. Маршрут проходил среди гор Джирисан и вдоль реки Сомджин, известен своей сложностью и живописностью.

Кыргызстан представляли три спортсмена: Николай Ли, Семён Данилов и Алёна Пучкина. Лучший результат показала Алёна Пучкина, занявшая 2-е место с временем 10:45:18. Семён Данилов финишировал за 10:35:53, Николай Ли - за 12:08:35.


URL: https://www.vb.kg/451038
Теги:
Южная Корея, спорт, Кыргызстан
