Президент назначил дату досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша

198  0
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Согласно Указу, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 70, частью 2 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики, частью 6 статьи 59 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" постановляется:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (далее – выборы) на воскресенье, 30 ноября 2025 года.

2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:

1) организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

2) применить дистанционное голосование на выборах.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов в соответствии со сметой расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

2) в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а также охраны общественного порядка;

3) принять меры по уточнению данных Единого государственного реестра населения Кыргызской Республики для формирования на его основе точных списков избирателей;

4) обеспечить совершенствование системы идентификации избирателей в режиме реального времени (онлайн), а также организацию и функционирование каналов связи;

5) оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством системы электронного межведомственного взаимодействия, а также бесперебойными и безопасными каналами связи для проведения определенных законодательством процессов передачи данных;

6) принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;

7) обеспечить в установленном порядке реализацию иных мероприятий, вытекающих из законодательства, регулирующего проведение выборов.

4. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики при подготовке и проведении выборов обеспечить соблюдение Конституции и законов Кыргызской Республики.

5. Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления оказать содействие в работе соответствующих уполномоченных органов и избирательных комиссий по решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


URL: https://www.vb.kg/451040
Теги:
выборы, Садыр Жапаров
