В Премьер-Лиге Кыргызстана состоятся ключевые матчи сезона

В чемпионате Кыргызстана по футболу 2 октября пройдут две перенесённые игры Премьер-Лиги, которые могут повлиять на борьбу за титул, сообщает Prosports.kz.

На стадионе "Нитро Арена" в Канте "Абдыш-Ата" примет "Алгу". В прошлом туре кантовчане проиграли "Алаю" 0:4, усложнив себе задачу в гонке за чемпионство. "Абдыш-Ата" имеет столько же очков, сколько и лидер "Мурас Юнайтед", но провела на три матча больше. "Алга" уже не решает турнирных задач.

В Бишкеке на стадионе "Дордой" одноимённая команда сыграет с "Мурас Юнайтед". После поражения от "Илбирса" "Дордой" усложнил себе положение, но победа позволит приблизиться к лидеру и поддержать "Барс", который окажется всего на одно очко позади.

Эти матчи обещают стать решающими в борьбе за медали Премьер-Лиги сезона-2025.