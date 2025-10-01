Погода
Горожане предлагают ввести номера для самокатов и скутеров

- Светлана Лаптева
С началом нового учебного года Бишкек вновь погружается в традиционные транспортные сложности. Утренние и вечерние пробки, переполненный общественный транспорт, нехватка парковок вынуждают горожан искать альтернативные способы передвижения. И все больше бишкекчан пересаживаются на велосипеды, электросамокаты и скутеры.

За последние пару лет в столице появилась целая инфраструктура вокруг этого вида мобильности: пункты аренды, сервисы по ремонту, магазины. Но вместе с удобством возникает и другая проблема - правовая. На дорогах города уже сотни новых транспортных средств, но у них нет ни номеров, ни учета. А значит, в случае аварии или нарушения правил дорожного движения найти виновного бывает почти невозможно.

Читатели "Вечернего Бишкека" в своих обращениях все чаще предлагают властям пересмотреть отношение к этим видам транспорта. Один из наиболее обсуждаемых вариантов ввести для самокатов и скутеров систему госномеров. Подобный опыт уже реализован в Москве, где на арендных самокатах и скутерах установлены крупные номера, хорошо заметные издалека. Это дисциплинирует участников движения и облегчает разбор спорных ситуаций.

Эксперты также отмечают, что отсутствие идентификации делает пользователей "малой мобильности" в буквальном смысле неприкосновенными. Нарушение ПДД, движение по тротуарам на большой скорости, пересечение "зебры" без остановки, все это сегодня остается безнаказанным. В результате растет напряжение между автомобилистами, пешеходами и самокатчиками.

Вопрос остается открытым: готова ли мэрия Бишкека взять на себя регулирование этой сферы? С одной стороны, развитие альтернативного транспорта соответствует духу времени и способствует разгрузке города от пробок. С другой стихийное и бесконтрольное использование электросамокатов и скутеров превращается в угрозу для безопасности.

Читатели уверены, что введение номеров и правил эксплуатации могло бы навести порядок. Возможно, именно этот шаг станет отправной точкой для формирования цивилизованной городской среды. А пока остается надеяться, что мнение горожан будет услышано и власти столицы присмотрятся к зарубежному опыту.


