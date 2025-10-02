Погода
"Ала-Тоо Резорт" учится у российского курорта "Манжерок"

- Светлана Лаптева
Государственное предприятие "Ала-Тоо Резорт" намерено наладить обмен опытом с российским курортом "Манжерок", расположенным в Республике Алтай.

Как сообщил директор "Ала-Тоо Резорт" Жаркынбек Максутов, по итогам онлайн-переговоров с заместителем управляющего "Манжерока" Валерием Ефремовым стороны договорились о сотрудничестве. Уже в конце октября в Алтай отправится группа из десяти кыргызстанских специалистов, занимающихся подготовкой лыжных трасс. Перед поездкой будет проведен конкурсный отбор участников.

Программа обучения включает как теоретические занятия по управлению специализированной техникой, так и практическую часть по эксплуатации оборудования. Практическая подготовка запланирована на февраль 2026 года.

В "Ала-Тоо Резорт" уточнили, что в октябре планируется завершить бетонные работы для строительства канатной дороги. Ранее, в начале сентября, были определены земельные участки под возведение пятизвездочных отелей и коттеджей в районе пика Жыргалан.

Все эти меры направлены на развитие курорта и повышение качества услуг, предлагаемых туристам.


Теги:
туризм, Кыргызстан
