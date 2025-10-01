Погода
$ 87.22 - 87.56
€ 101.75 - 102.70

В Бишкеке открылся третий социальный магазин "Евразия"

142  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялось торжественное открытие третьего социального магазина "Евразия". Теперь по адресу улица Суюмбаева, 17 / улица Московская, 7 жители столицы могут приобрести товары первой необходимости по доступным ценам.

Социальные магазины "Евразия", работающие под слоганом "самый добрый магазин", продолжают расширять свою сеть и укреплять миссию по поддержке пенсионеров, многодетных семей, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в Бишкеке уже действуют три такие точки: на улице Токтогула, 146/1; в микрорайоне "Асанбай", 8/3; и теперь – в Свердловском районе столицы.

В церемонии открытия приняли участие директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова, заведующая сектором социальных услуг Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Чолпон Мамбетаипова, руководитель аппарата муниципальной администрации мэрии по Свердловскому административному району Назгуль Жамгырчиева и председатель Союза пенсионеров Кыргызстана Эсенгул Исаков.

Директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова в своем выступлении подчеркнула, что открытие третьего социального магазина было приурочено к Международному дню пожилых людей.

"Этот праздник напоминает нам, что именно старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны. "АНО "Евразия" активно реализует проекты, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Социальные магазины "Евразия" - один из таких проектов. В магазинах "Евразия" по доступным ценам можно приобрести самые необходимые продукты и товары. Мы открываем их для того, чтобы жизнь пенсионеров и людей с ограниченными возможностями стала комфортнее. Сегодня это уже третий магазин. Для нас это не просто цифра, а показатель того, что подобные проекты нужны обществу, и мы будем продолжать работать, чтобы таких магазинов становилось больше. И будем продолжать эту работу по всему городу и стране", - сказала она.

Руководитель аппарата муниципальной администрации мэрии по Свердловскому району Назгуль Жамгырчиева отметила, что магазин стал важным событием для горожан:

"Радует, что именно в нашем районе открылся третий социальный магазин. Это расширяет возможности горожан и помогает формировать более справедливую и заботливую городскую среду. Социальные магазины становятся не только местом покупки товаров по доступным ценам, но и пространством общения для людей, особенно в условиях роста цен".

В свою очередь председатель Союза пенсионеров Кыргызстана Эсенгул Исаков выразил благодарность за заботу о старшем поколении.

"Мы, пенсионеры. богатство страны, и очень важно, что о нас помнят и заботятся. Эти магазины – начало пути, когда пожилые люди, многодетные семьи и малоимущие будут чувствовать поддержку государства и общества. Мы хотим, чтобы жизнь на склоне лет была окружена заботой и уважением. Это еще один шаг к тому, чтобы Бишкек оставался городом, где старшее поколение чувствует внимание и теплоту", - сказал Эсенгул Исаков.

Открытие третьего социального магазина "Евразия" - это очередной шаг в направлении доступности и заботы о населении. АНО "Евразия" намерена продолжать развивать сеть магазинов и приглашает к сотрудничеству местных производителей, чтобы вместе делать продукты первой необходимости более доступными для каждого.

Напомним, проект реализован в рамках Меморандума о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией "Евразия" и Кыргызской Республикой.

Магазин создан для того, чтобы люди из социально уязвимых групп - пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья - могли приобретать продукты первой необходимости по доступным ценам. Для покупок необходима именная социальная карта. Оформить ее можно, заполнив анкету с основными данными (ФИО, телефон, дата рождения и адрес проживания).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451075
Теги:
пожилые люди, Бишкек, Кыргызстан, Магазин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  