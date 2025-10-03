"Мама всю жизнь ждала": судьба бойца из Кыргызстана

Смертный медальон красноармейца Назыркула Мамбеталиева из села Орто-Алыш Чуйской области с 2011 года хранится в штабе поискового движения "Долина". Тогда поисковики нашли останки трех бойцов и медальон. Похоронили их с воинскими почестями, но в список внесли только нашего земляка, потому что чудом сохранилось его имя. А двое других так и остались неизвестными. Об этом нашим журналистам рассказал командир поискового отряда села Лычково Асылбек Нетешев.

"В наших лесах до сих пор мы находим останки солдат, которые полтора года дрались с фашистами за станцию Лычково, за железную дорогу. Во время войны это была Ленинградская область. До войны тут проживало 11 тысяч человек. А после – село стерто с лица земли бомбардировками и обстрелами. Остались лишь несколько фрагментов разрушенных стен. Красноармейцы сражались за каждый сантиметр земли. Сколько их тут еще лежит неизвестно", – поделился поисковик.

По его словам, огромная удача, когда удается найти медальон, ложку с именем или хоть какие-то документы. Это единственный шанс сообщить семье, что их солдат погиб как герой и не сдался в плен. Предположительно, и Назыркул Мамбеталиев погиб при выполнении боевого задания. Его останки нашли вместе с двумя товарищами прямо в селе. Возможно, они держали оборону в окопе или шли в атаку. Местные жители после ухода фашистов перезахоронили их.

Поисковики по традиции сразу начинают поиск родственников и оповещают семью. Телеграмму в 2011 году направили и в Кыргызстан, но долго ответа не было. И только недавно поисковикам помог их коллега из Кыргызстана, у которого в Лычково похоронен дед.

Информацию о розыске родных Назыркула Мамбеталиева от имени движения "Наша Победа – Биздин Жениш" мы опубликовали на сайте VB.KG. Почти сразу удалось выйти на след.

Сначала поисковики поехали в Орто-Алыш, но на месте выяснилось, что село было переименовано в Байтик. Там, в самом центре, местные жители сразу вспомнили о солдате. Один из сельчан, бывший депутат айылного кенеша, рассказал, что еще много лет назад направлял запрос в военкомат, разыскивая брата Назыркула, тоже пропавшего без вести.

Пока журналисты разговаривали с жителями, другие сельчане дозвонились до правнука бойца. Тот сразу приехал.

"Да, мы знаем про станцию Лычково. Нам даже телеграмма приходила несколько лет назад. Но поехать тогда не смогли. Улицу в селе назвали именем прадеда, на это ушло несколько лет", – объяснил молодой человек.

Он отвез поисковиков к своей бабушке, дочери солдата. Оказалось, она жива и встретила гостей со слезами радости. На самом видном месте в ее доме висела фотография женщины в платке.

"Это мама – жена Назыркула. Когда война началась, я была пятилетней девочкой. Мама была беременна, еще был младший братик. Но дети не выжили, война, голод... Пособий на семьи пропавших без вести не давали. Мы выжили благодаря дедушке и бабушке. Отец работал охранником во Фрунзе, а когда началась война – переехали в Орто-Алыш. Я помню его как маленькие дети помнят, скорее образ. Мама всю жизнь ждала, – рассказала дочь погибшего героя.

Она добавила, что ее дядя, брат Назыркула, тоже был призван и считается пропавшим без вести.

"Мы так много лет ничего не знали. А когда узнали, что его имя сохранилось, я обрадовалась. Мы всей семьей собрались, прочитали Коран. Я родилась в 1936 году, училась в 5-й школе Фрунзе, стала учительницей кыргызского языка, работала на Алае. Вся наша семья учителя. Спасибо всем, кто не забыл", – сказала она.

Внучка Назыркула Мамбеталиева тоже работает учителем кыргызского языка – в школе села Орто-Алыш. Она показала поисковикам толстый альбом с фотографиями. Среди них редкий снимок самого бойца с женой и маленькой дочкой.

"Когда пришло сообщение из России, мы всей семьей прочли Коран в его память. И только тогда прабабушка успокоилась. А раньше все вспоминала войну и ждала. Моему сыну сейчас 10 лет, и он уже знает, что его прапрадед был героем. Наверное, правильно будет, если мы сможем съездить в Лычково", – поделился правнук солдата.

От редакции: поисковики просят откликнуться всех, чьи деды и прадеды погибли и похоронены в Лычковском районе или считаются пропавшими без вести там. Сейчас идет сверка имен для внесения их на памятник. Добровольцы также могут присоединиться к этой работе.

Контакты поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш": +996 555 92 36 03, а также страница Светланы Лаптевой в "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассниках".