В Департаменте охраны и конвоирования прошли спортивные соревнования

В Департаменте охраны и конвоирования ГСИН 29–30 сентября состоялось первенство председателя ГСИН по семи видам спорта.

В соревнованиях участвовали команды подразделений и штаба департамента. Спортсмены соревновались в перетягивании каната, таяк тартыш, поднятии гири, подтягивании на перекладине, беге на 3000 м, волейболе и мини‑футболе.

Открытие турнира посетил председатель ГСИН Чынгыз Кожошев, который пожелал участникам удачи.

По итогам соревнований:

1-е место - команда штаба;

2-е место - команда 2-го батальона;

3-е место - команда 3-го батальона.