Погода
$ 87.22 - 87.56
€ 101.75 - 102.70

В Департаменте охраны и конвоирования прошли спортивные соревнования

155  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Департаменте охраны и конвоирования ГСИН 29–30 сентября состоялось первенство председателя ГСИН по семи видам спорта.

В соревнованиях участвовали команды подразделений и штаба департамента. Спортсмены соревновались в перетягивании каната, таяк тартыш, поднятии гири, подтягивании на перекладине, беге на 3000 м, волейболе и мини‑футболе.

Открытие турнира посетил председатель ГСИН Чынгыз Кожошев, который пожелал участникам удачи.

По итогам соревнований:

1-е место - команда штаба;

2-е место - команда 2-го батальона;

3-е место - команда 3-го батальона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451100
Теги:
ГСИН, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  