Бакыт Бакетаев: Кыргызстан стал первой страной в мире с женскими округами

314  0
- Бакыт Басарбек
Кыргызстан - первая страна в мире, закрепившая женские округа, что стало еще одним шагом в историю развития человеческой цивилизации. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, в 1893 году Новая Зеландия вошла в историю как первая страна, где женщины получили право голоса на парламентских выборах.

"Тогда это стало революцией в сознании общества, сдвинувшей вековые устои патриархального миропорядка. Однако в 2025 году именно Кыргызстан стал автором нового цивилизационного прецедента - впервые в мире закрепив специальные парламентские округа исключительно за женщинами. Это не просто политическая мера, а глубинное отражение философского и культурного сдвига: от формального равенства к реальной, структурной инклюзивности.

"Свобода - это признанная необходимость" - Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

До сих пор во многих странах участие женщин в политике носило символический характер и ограничивалось квотами, которые зачастую нивелировались в процессе отбора, давления или финансовой конкуренции. Кыргызстан же предложил уникальный инструмент равенства - не в виде уступки, а в виде гарантии. Это не просто равноправие, а признание различий и обеспечение равного пространства для их проявления.

"Справедливость - это не когда все получают одинаковое, а когда каждый получает то, что нужно для раскрытия его потенциала" - Аристотель.

Закрепив за женщинами определенное количество одномандатных округов, кыргызский парламент де-факто признал, что историческое неравенство требует не нейтральных, а проактивных решений. Это не акт дискриминации мужчин, а шаг к восстановлению баланса после веков системного перекоса.

Такой подход - пример позитивной дискриминации в ее высшем проявлении. Он не направлен против кого-либо, он работает на будущее всех. Ведь женское присутствие в политике меняет сам стиль принятия решений: усиливается акцент на социальных проблемах, образовании, здравоохранении, гуманитарной политике.

"Мир, в котором женщины не слышны, - это мир, где слышен лишь один голос, и он глух к половине истины" - Симона де Бовуар.

Кыргызстан, переживающий политические турбуленции, сегодня демонстрирует образец институционального новаторства, на который с интересом смотрит весь постсоветский и исламский мир. И особенно важно, что подобный шаг был сделан в стране, где традиции сильны, но в самой их основе лежат уважение и справедливость.

Этот исторический поворот должен быть не просто зафиксирован в отчетах ООН или международных организаций. Он должен стать началом нового дискурса, в котором женщина - не просто участник политического процесса, а полноправный субъект власти, формирующий будущее страны и региона.

"Великие перемены начинаются тогда, когда меняется представление человека о самом себе" - Фридрих Ницше.

Кыргызстан начал этот путь. И, возможно, спустя десятилетия именно он будет назван в учебниках как страна, которая не просто дала женщинам право избираться, но и создала условия, при которых они действительно избираются и меняют мир", - заявил Бакетаев.


Теги:
Кыргызстан
