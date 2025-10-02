Аналитики ЕАБР предсказали конец эпохи трудовой миграции из Таджикистана

Аналитики Евразийского банка развития заявили о вероятном завершении эпохи трудовой миграции из Таджикистана в течение следующих 30 лет, сообщает издание Asia-Plus.

Согласно сентябрьскому макроэкономическому обзору ЕАБР, первые признаки устойчивого снижения оттока рабочей силы могут проявиться через десятилетие, а для экономического анализа эти изменения станут значимыми примерно через 20 лет.

Специалисты банка связывают эту тенденцию со сближением заработных плат и демографических показателей республики с российскими. В обзоре отмечается, что на протяжении последних четырех-пяти лет средние зарплаты в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Армении постепенно сокращают разрыв с российскими показателями. Хотя оплата труда в Таджикистане сильнее отстает от российской, этот разрыв продолжает уменьшаться в текущем десятилетии, что в перспективе приведет к снижению интенсивности трудовой миграции между государствами-участниками ЕАБР.

Демографические изменения также влияют на миграционные потоки. В Таджикистане постепенно снижается число родившихся на 1000 человек населения - примерно на 1-2 человека ежегодно, что означает сближение с демографическими показателями более развитых экономик региона.

При этом денежные переводы мигрантов остаются значительным фактором для экономики страны, составив 47,6% ВВП Таджикистана в 2024 году. На протяжении двух десятилетий республика сохраняет позицию одного из мировых лидеров по соотношению объема денежных переводов к валовому внутреннему продукту.