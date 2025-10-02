Погода
$ 87.26 - 87.62
€ 101.75 - 102.70

Рэпер Снуп Догг станет корреспондентом Олимпийских игр-2026 в Италии

206  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Популярный американский рэпер Snoop Dogg примет участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии, в качестве корреспондента, сообщает NBC News.

Музыкант уже работал на Олимпиаде в Париже, где своими репортажами и взаимодействием со спортсменами привлек внимание зрителей. В Италии он вновь будет посещать соревнования, делиться впечатлениями, знакомиться с культурой региона и общаться с болельщиками и семьями участников.

Сам артист отметил, что готов к холодной погоде и возьмет с собой "пуховики, горнолыжные штаны, маску и коньки".

Напомним, ранее Снуп Догг участвовал в эстафете олимпийского огня перед стартом летних Игр в Париже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451132
Теги:
Олимпийские игры, США, артисты эстрады
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  