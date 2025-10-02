Рэпер Снуп Догг станет корреспондентом Олимпийских игр-2026 в Италии

Популярный американский рэпер Snoop Dogg примет участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии, в качестве корреспондента, сообщает NBC News.

Музыкант уже работал на Олимпиаде в Париже, где своими репортажами и взаимодействием со спортсменами привлек внимание зрителей. В Италии он вновь будет посещать соревнования, делиться впечатлениями, знакомиться с культурой региона и общаться с болельщиками и семьями участников.

Сам артист отметил, что готов к холодной погоде и возьмет с собой "пуховики, горнолыжные штаны, маску и коньки".

Напомним, ранее Снуп Догг участвовал в эстафете олимпийского огня перед стартом летних Игр в Париже.