Задержан фейковый брат Айсулуу

Задержан гражданин, распространивший ложные сведения о преступлении, совершенном в отношении 17-летней Айсулуу. Об этом в прямом эфире агентства "Кабар" сообщил начальник пресс-службы МВД Султан Макилов.

По его словам, им оказался Нарынбек уулу Сыймык, 2002 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Правоохранительными органами установлено, указанный гражданин не владеет достоверными сведениями об обстоятельствах трагедии.

"Распространяя вымышленные подробности, ввел в заблуждение общественность и усилил напряженность в обществе. Со слов мужчины это было сделано с целью привлечения внимания и увеличения числа подписчиков в социальных сетях", - сказал он.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 363 частью 2 пунктом 3 Уголовного кодекса КР – заведомо ложное сообщение о совершении преступления, совершенное из корыстных побуждений.

Отмечается, что Нарынбек уулу Сыймык задержан в установленном законом порядке и водворен в ИВС. В настоящий момент проводятся следственные действия.

"Он задержан как подозреваемый на 48 часов, далее следователь со своим ходатайством обратится в суд. Суд уже будет рассматривать, какая мера пресечения будет избрана, оставить ли его под стражей, поместить под домашний арест или применить другую меру. Также отмечу, что в отношении Сыймыка со стороны милиции не было никаких угроз. Если бы они были, он сам может обратиться, у нас есть правоохранительные органы и надзорные органы, которые рассмотрят в рамках закона", - сказал Султан Макилов.