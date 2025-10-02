"ПСЖ" одержал волевую победу над "Барселоной" в Лиге чемпионов

Футболисты "Пари Сен-Жермен" одержали выездную победу над "Барселоной" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и завершилась со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 19-й минуте благодаря точному удару Феррана Торреса. Однако парижане быстро отыгрались усилиями Сенни Маюлю (38-я минута). Победный гол "ПСЖ" забил португалец Гонсалу Рамуш на 90-й минуте.

После этой победы французский клуб набрал шесть очков и сохранил лидерские позиции в таблице. "Барселона" с тремя баллами идет на 16-м месте.

В других матчах игрового дня:

"Монако" - "Манчестер Сити" - 2:2;

"Арсенал" - "Олимпиакос" - 2:0;

"Юнион" - "Ньюкасл" - 0:4;

"Карабах" - "Копенгаген" - 2:0;

"Наполи" - "Спортинг" - 2:1;

"Вильярреал" - "Ювентус" - 2:2;

"Байер" - "ПСВ" - 1:1;

"Боруссия Дортмунд" - "Атлетик" - 4:1.

Всего в общем этапе участвуют 36 команд. Восемь лучших напрямую выходят в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах.