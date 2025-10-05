Эржан Токотаев впечатлил всех в Лиге чемпионов Азии

Вратарь сборной Кыргызстана Эржан Токотаев вновь впечатлил в Лиге чемпионов Азии, сыграв без пропущенных мячей.

Во втором туре группового этапа узбекистанский клуб "Андижан" на своём поле сыграл вничью с катарским "Аль-Ахли" - 0:0. Токотаев провёл весь матч, совершив пять сэйвов и обеспечив команде одно очко.

Ранее в первом туре "Андижан" также сыграл 0:0 против туркменского "Аркадага", а Токотаев тогда сделал три сэйва.

Следующий матч команды пройдёт против бахрейнского клуба "Аль-Халидия" на домашнем стадионе.