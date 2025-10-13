Погода
В ряде школ Кыргызстана открылись клубы любительской орнитологии

- Светлана Лаптева
В Кыргызстане в рамках проекта "Крылатая планета" начали работу клубы любительской орнитологии. Они открылись в семи школах, прошедших конкурсный отбор.

На первом этапе жюри определило победителей: школу им. Б. Мамытова (с. Ак-Булак), школу им. Ж. Асаналиева (с. Тогуз-Булак), школу им. М. Мамакеева (с. Ак-Суу), школу им. Б. Укуева (с. Жениш), школу Ынтымак (с. Ынтымак), общеобразовательную школу №6 и инновационную школу-гимназию №1 (г. Каракол), а также ОЦДЮТ "Манас" и Жети-Огузский районный центр детского творчества "Кут билим" (с. Кызыл-Суу).

Следующий этап прошел в апреле в живописном селе Жениш, где состоялся четырехдневный обучающий курс по любительской орнитологии. Участники получили теоретические знания и практические навыки наблюдения за птицами, научились пользоваться приложениями Merlin Bird ID и eBird, работать с биноклями и пробовали себя в полевой фотосъемке.

Особенно запомнилась выездная практика в село Ынтымак. Наблюдение за птицами в их естественной среде подарило участникам массу впечатлений. За время обучения ребята успели увидеть и определить множество видов: хохлатую чернь, чирка-трескунка, огаря, серую утку, травника, красношеюю поганку (чемгу), лысуху, малую поганку, гоголя, шилохвость, широконоску, крякву, синицу, трясогузку, соловьиную широкохвостку, московку, сороку, обыкновенную зеленушку, черную ворону, домового и полевого воробья, грача, полевого жаворонка и зарянку.

Теперь каждая из участвующих школ запускает собственные кружки по наблюдению за птицами. Вместе с педагогами ребята будут учиться распознавать местные виды, вести дневники наблюдений и исследовать природу своего края. Для поддержки работы кружков шесть школ и два детских центра получили комплекты биноклей - незаменимых помощников для будущих занятий.

Проект реализуется Ассоциацией "Под общим небом" в сотрудничестве с общественным объединением "Лидерство" и финансируется в рамках программы "RITA – Изменения в регионе".

В сентябре стартовала вторая часть проекта. Учителя, тренеры и любители природы вновь собрались, чтобы обменяться опытом и освоить новые методы наблюдения за птицами.

Среди гостей была Юстина Пеньковска, старший специалист по охране природы Бебжанского национального парка (Польша). Она рассказала о своей работе в отделе охраны природы и образовательном центре полевого парка "Тшижечки", поделилась опытом мониторинга птиц и экологического просвещения.

Любитель бёдвотчинга Ирина Рамоновская поделилась своими наблюдениями и методами фотосъемки. Особенно запомнился ее рассказ о лебедях, которых она снимала над Иссык-Кулем: птицы сделали круг над озером, словно прощаясь, прежде чем улететь в теплые края.

Тренер Азамат Хасенов провел мастер-класс по наблюдению за птицами, объяснил, как правильно определять виды и заботиться о пернатых - подкармливать их зимой и строить специальные "дома": синичники, скворечники и другие типы гнезд.

Презентации чередовались с полевыми выходами и наблюдениями в разных локациях. А 20 сентября, в День чистоты, участники совместили наблюдение за птицами с уборкой территорий от пластика.

Впереди у участников новая важная работа: учителя продолжат вести орнитологические клубы в своих школах и детских центрах, а дети будут учиться наблюдать за птицами, беречь природу и вносить свой вклад в сохранение биоразнообразия Кыргызстана.

Организаторы проекта выразили благодарность библиотеке Каракола за поддержку и проведение книжной выставки, посвященной птицам и природе родного края.


дети, школа, Кыргызстан
