В КФБ прошла встреча с представителями Joma

- Самуэль Деди Ирие
Сегодня в офисе Кыргызского футбольного объединения состоялась встреча с представителями испанского спортивного бренда Joma.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков, президент Профессиональной футбольной лиги КР Асылбек Кадыралиев, представители Joma Фруктуосо Лопес Гонсалес, Роман Олюхнич и Энвер Жангиров, а также сотрудники КФБ.

Стороны обсудили продолжение сотрудничества, продление контракта и поставку новой формы и спортивного инвентаря для национальных сборных.

Генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков выразил благодарность представителям Joma за многолетнее успешное партнёрство и подчеркнул, что сотрудничество будет укрепляться и дальше.

Кроме того, были представлены новые образцы формы, отвечающие современным требованиям. Отмечено, что крепкое партнёрство КФБ и Joma продолжит вносить значительный вклад в развитие кыргызского футбола.


URL: https://www.vb.kg/451178
Теги:
футбол, Кыргызстан
