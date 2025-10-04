Война без выстрелов: как нас побеждают до начала сражения

XXI век окончательно разрушил классическое представление о войне как вооружённом столкновении армий. Современные конфликты перестали ограничиваться фронтом, техникой и численностью солдат. Они растворились в повседневности, проникли в сознание, стали цифровыми, культурными, ценностными. Террорист заменён блогером, танк - вирусным видеороликом, а окоп - социальной сетью. Победа достигается не тогда, когда противник капитулирует, а тогда, когда он перестаёт верить в собственную правоту и теряет свою духовно нравственную систему ценностей.

Эта модель получила название "гибридная война" - термин, введённый в 2009 году министром обороны США Робертом Гейтсом. В ней нет чёткой границы между войной и миром, между агрессором и жертвой, между добровольным выбором и навязанным внушением. Военные операции дополняются экономическим давлением, санкциями, подкупом элит, подготовкой бунтов, запуском фейковых видеороликов и "виртуальных протестов". Как ещё в древности отмечал Сунь-Цзы, "высшее искусство - победить без сражения". Современные державы следуют именно этому принципу: вместо оккупации территорий, сейчас более эффективней оккупация сознания, вместо вторжения войск, вторжение разных деструктивных идей.

Интернет стал глобальным театром военных действий. Каждый пользователь смартфона оказался потенциальным объектом атаки, особенно молодежь, наши дети. Информационные вбросы, манипулятивные кампании, фабрики "виртуальных личностей", deepfake-технологии - всё это оружие, сопоставимое по силе воздействия с артиллерией. Во время конфликтов на Ближнем Востоке в Сирии и Ливии создавались постановочные видеоматериалы, срежиссированные в телестудиях и павильонах, но распространявшиеся как "репортажи с места событий". Иллюзия сейчас уже подменяет реальность, а эмоции людей вытесняют факты. Побеждает не тот, кто прав, а тот, кто первый сформулировал версию событий, дал свою трактовку и сумел навязать её большинству.

Гибридная война не ограничивается геополитикой - она становится столкновением уже цивилизаций, как предсказывал Сэмюэл Хантингтон. Если в XX веке конфликты велись за ресурсы, то в XXI - за идентичность, культуру. Палестинский вопрос стал символом двойных стандартов и лицемерия. Люди выбирают уже не какую-то политическую позицию, а сторону честности и человечности.

Особую роль в этой войне играют социальные сети, превратившиеся в лаборатории по моделированию общественного сознания. Они работают по трём основным логикам: пользовательской, политической и алгоритмической. На поверхности - лёгкий клиповый контент, рассчитанный на мгновенную эмоциональную реакцию молодежи. Но за фасадом лайков и мемов скрывается математико-моделирующий уровень - мягкое управление повесткой через подборку "рекомендованного".

Алгоритм решает, что человек "должен" увидеть, во что "должен" поверить и кого считать авторитетом. Каждый популярный блогер превращается в неформального политического оператора: сначала он наращивает доверие, высказывая "безопасные" мнения, затем вбрасывает выгодную установку. Через механизм "Окна Овертона" радикальные, аморальные или деструктивные идеи нормализуются постепенно - от лёгкой иронии до полной легализации. Так трансформируются не только политические взгляды, но и базовые ценности: семья, пол, религия, отношение к родителям, к детям, к самой природе человеческой жизни. Это делается с целью трансформации семейных ценностей (скрытая пропаганда ЛГБТ, феминизма, отношения к родителям, чайлдфри, сексуальной революции, гражданского брака, педофилии).

И в этих условиях безопасность государства уже не может обеспечиваться только армией и спецслужбами. Главным полем боя становится коллективное сознание народа. Если оно духовно разрушается изнутри, бесполезны любые технические и военные достижения, запреты. Если оно устойчиво изнутри и его общество едино и имеет здоровые духовные и нравственные ценности - не страшны ни санкции, ни информационные атаки. Поэтому защита в условиях гибридной глобальной войны должна строиться не только на технических средствах, но прежде всего на укреплении внутреннего ценностного фундамента, духовно- нравственном воспитании детей и молодежи.

Конечно же, защита информационного поля невозможна без системы раннего предупреждения. Государству нужно уметь распознавать начало внешнего давления ещё до того, как масштабы манипуляции станут критичными. Для этого требуется постоянный мониторинг медиапространства, выявление источников деструктивных вбросов, оценка того, как на них реагирует молодежная аудитория. Но оборона не может быть только реактивной. Она должна включать и наступательные действия: создание альтернативного нарратива, формирование собственного контента, развитие сетей влияния. То, что называется цифровым суверенитетом. Невозможно победить в войне смыслов, если ты лишь опровергаешь чужие утверждения, не имея конкурентных своих идей. А для этого нужно выстраивать свою картину мира, понятную, реальную (не мифологизированную) и убедительную для народа.

Однако даже технически совершенная система противодействия окажется бессильной, если общество лишено ценностного иммунитета. Устойчивость к идеологической агрессии формируется не на уровне пропаганды в СМИ, а в семье, школе, культуре. Критическое мышление, знание своей истории, уважение к традициям, религии, способность различать факт и манипуляцию - это не абстрактные качества, а вопросы национальной безопасности. Народ, не понимающий своей идентичности, всегда будет объектом чужих сценариев. И народ, укоренённый в своей духовной и культурной системе, превращается в субъект истории.

Сегодня перед государствами стоит ключевой вызов: не только создавать и развивать свои кибервойска и IT-инструменты, но и воспитывать новое поколение граждан, способных видеть невидимую войну. Гибридное противостояние выигрывает не тот, у кого больше технологий, а тот, у кого прочнее мировоззрение. В XXI веке главным оружием становятся идеи, главным ресурсом - сознание, главным фронтом - человек. И тот, кто поймёт эту простую истину раньше других, получит стратегическое преимущество без единого выстрела.

Автор: Кадыр Маликов

Источник: mnenie.akipress.org