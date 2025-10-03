Погода
В КР введено новое пособие для семей с детьми в высокогорных районах

- Светлана Лаптева
Кабинет Министров Кыргызской Республики утвердил Положение о порядке предоставления ежемесячного пособия "бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк". Соответствующее постановление № 623 подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на оказание дополнительной поддержки семьям, проживающим в высокогорных, труднодоступных и приграничных населенных пунктах, имеющих особый статус. Пособие будут получать семьи, начиная с рождения третьего и каждого последующего ребенка до достижения им возраста трех лет. Размер выплат составит 3000 сомов в месяц.

Постановлением также внесены изменения в действующий порядок назначения государственных пособий. Теперь ежемесячное пособие "бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк" выделено в отдельную категорию наряду с единовременной выплатой "балага сүйүнчү".

Финансирование программы будет обеспечено из республиканского бюджета. Ответственными за реализацию назначены Министерство труда, социального обеспечения и миграции, а также Министерство финансов КР.

Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2026 года.


Теги:
пособия, Кыргызстан
