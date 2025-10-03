Ташиев: "Не верьте кандидатам, которые говорят о моей поддержке"

В Кыргызстане в скором времени пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва. Правила голосования сегодня уже четко определены. Тем не менее некоторые кандидаты уже начали распространять слухи, что их поддерживают президент Садыр Жапаров или глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Чтобы прояснить ситуацию, портал =AT1LJRXCNXIi9b1lHZJyVy1qfCZhEt8l3VZX0qr0rmg-86fCAVWWhgN3xSTglExWT1NPNXbMASu96GXJhid80Z1uStEz19z3EWcM8iiUakvztgh2ThDZP8UJ9kc3wyUCr_EaUn_T2cR19EGBF912i-PcvH7uJ745lHpyUN5xcy2tgGrzplyVLelsLShlePs]Sayasat.kg связался с заместителем председателя Кабинета министров, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

- Камчыбек Кыдыршаевич, ходят слухи, что список будущих депутатов уже утвержден. Некоторые кандидаты заявляют, что получили от вас благословение…

- Скажу сразу: не верьте этому! Ошибки прежней власти мы повторять не будем. Да, когда-то действительно давали благословение. Но где сейчас те, кто его получал? Вспомните - смены власти, революции, вся нестабильность происходила именно из-за этого.

Привычка укоренилась, и от нее трудно избавиться. Знаю, что многие желающие стать депутатами ищут встречи со мной, приезжают, надеясь получить благословение. Иногда это даже наши знакомые или близкие. Но ни у меня, ни у духовных лидеров на это нет времени.

Работы - больше, чем волос на голове. Спим мало, но заняты делом.

Чтобы провести честные и прозрачные выборы, была проделана огромная работа. Мы и сами участвовали в разных избирательных кампаниях и хорошо знаем, какие там бывают трудности. Сейчас человеческий фактор максимально сокращен, процесс переведен в цифровой формат. На первом месте - интересы избирателей.

Если бы наша цель заключалась лишь в том, чтобы провести своих людей, зачем нужно было все это менять? Можно было оставить старую систему и спокойно продолжать жить дальше.

- Получается, кандидаты просто используют ваше имя?

- Именно так. Раньше многим было удобнее критиковать власть, а сегодня - наоборот: проще прикрываться нашей поддержкой. Поэтому и распространяют такие слухи.

Мы сделаем все, чтобы предстоящие выборы прошли честно. Предупреждаю кандидатов: не обманывайте и не подкупайте избирателей, рассчитывая, что это останется незамеченным. Все обязательно вскроется, и наказание будет жестким.

- Спасибо, что ответили на вопросы.

- И вам спасибо. Хочу обратиться к народу: не будьте равнодушными, приходите на выборы и сделайте правильный выбор.